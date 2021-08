Vacinação por faixa etária será retomada na semana que vem em Rondonópolis

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o cronograma de vacinação para a semana que vem, com a retomada da vacinação por faixa etária. A meta é atender os moradores com idades entre 24 e 22 anos, além de avançar na oferta da segunda dose.

Conforme o cronograma na segunda-feira serão vacinadas as pessoas com 24 anos. As pessoas com 23 e 22 anos serão vacinadas, respectivamente, na terça e na quarta-feira.

Na quinta acontece a vacinação das pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 22 de maio e na sexta as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 21 de maio.

Em todos os casos as vacinas serão oferecidas nos ESFs dos bairros André Maggi, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Pedra 90 e também no estacionamento da UFR (em sistema drive thru). Os atendimentos serão feitos das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas.

Quem quiser também optar por se imunizar na Central de Vacinação das 12 às 21 horas. A central está localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saude.

Além de pedir que as pessoas fiquem atentas ao calendário, o secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, também reforça a necessidade de que todos levem o cartão de vacinação, o CPF e um comprovante de endereço (boleto, correspondência etc.) para confirmar que realmente reside em Rondonópolis.

“É muito importante que todos e vacinem pra que a gente consiga vencer a pandemia”, afirmou.

A Secretaria de Saúde também orienta as pessoas a manterem os cuidados preventivos mesmo após tomarem a segunda dose.