Vale a pena ler A Cabana? | Agora Livros

Esse livro tenta responder uma pergunta que roda na cabeça de muitas pessoas. Perguntas como: ‘’Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco?’’, “por que existe tanta maldade no mundo?” ou “se Deus existe, por que o mal acontece?” tentam ser respondidas de forma simples. E as respostas não fogem do que é dito na Bíblia. De certo modo, nós, humanos, que gostamos de complicar as coisas.

Não é um livro perfeito, vi muita gente dizendo que é monótono, que o autor joga perguntas durante e não as responde, porém, as pessoas não podem se esquecer que são perguntas para elas responderem. Assim, como eu tentei responder e buscar respostas.

Foi muito criativo e legal a forma que o autor retratou a Santíssima Trindade, os diálogos e até a descrição dos lugares. A grande mensagem desse livro é perdão e justiça, tem um certo foco em religião, mas tem um propósito pra isso: ajudar um pai a superar a tristeza e o luto da perda de sua filha caçula.

Eu, como cristã, gostei muito da abordagem do assunto. E, independentemente da sua crença, ainda é uma leitura boa e que é possível tirar algumas lições importantes. Basta ler de forma simples, sem julgamentos sérios.

Eu não odiei, como muita gente fez. Tem seus erros, é claro, mas ainda assim gostei da história (a capa é meio 2010, o que me fez correr um pouco de livro kkk).

Vale a pena ter essa experiencia intrigante, mas não vá cheio de expectativas. Cada um tem uma sai com uma opinião de um livro, então, deem uma chance. Esse livro é quase um desabafo, uma oração.

Cada pessoa tem um retorno diferente da leitura “A Cabana”, mas, da minha parte, foi boa. Existe uma história atrás de tudo, então, vale a pena tentar .😉

Sinopse

Durante uma viagem de fim de semana, a filha mais nova de Mack Allen Phillips é raptada e evidências de que ela foi brutalmente assassinada são encontradas numa velha cabana.

Após quatro anos vivendo numa tristeza profunda causada pela culpa e pela saudade da menina, Mack recebe um estranho bilhete, aparentemente escrito por Deus, convidando-o a voltar à cabana onde acontecera a tragédia.

Apesar de desconfiado, ele vai ao local numa tarde de inverno e adentra passo a passo o cenário de seu mais terrível pesadelo. Mas o que ele encontra lá muda o seu destino para sempre.

Ficha técnica

Lançamento 01/02/2017

Título original THE SHACK STUDY GUIDE

Tradução JANAÍNA SENNA

Formato 14 x 21 cm

Número de páginas 192