Veja como usar o shampoo a seco para trazer mais volume aos fios

O shampoo a seco é uma ótima alternativa para arrumar os fios nos dias de bad hair day, quando não deu tempo de lavar ou até mesmo para estilizá-los desde a raiz, dando mais corpo e volume. A tricologista Viviane Coutinho, médica especialista em cuidados capilares, explica como funciona o produto e como adequá-lo à necessidade individual.

“É uma substância em pó, liberada em forma de spray, que parece com aqueles fixadores de penteados, mas que é capaz de revitalizar a aparência e melhorar o odor dos fios. Seus componentes, como o amido de alumínio octenilsuccinato, absorvem boa parte da gordura do cabelo”, conta. “Seu uso é comum especialmente durante o inverno – já que, com o clima frio, as pessoas tendem a lavar os fios com menos frequência do que no verão”, pontua Viviane.

O produto, comumente encontrado em aerossol, é muito utilizado não apenas para socorrer o visual nos dias de imprevistos, como também para adicionar volume aos fios muito lisos e colados na cabeça. O pó, que é depositado nos fios com um spray, encorpa o cabelo, deixando-o mais grosso e com um aspecto mais cheio, naturalmente despenteado.

Cuidados com a aplicação

Apesar de ser uma ótima e prática solução, a médica ressalta que seu uso não deve ser frequente e nada substitui água e shampoo para a limpeza. Após o uso, o ideal é apostar em produtos antirresíduos e que contenham ativos naturais mais potentes em sua composição para assegurar a remoção completa, já que é aplicado rente à raiz dos fios e pode causar acumulo de sujeira.

“Não é interessante utilizar se a pele do couro cabeludo não estiver saudável, para evitar irritações e alergias, principalmente quando há descamação ativa”, descreve a médica. O uso também não é recomendado para quem já sofre com algum problema capilar, como a caspa, já que pode agravar o quadro.

Para finalizar, fica a recomendação e o lembrete da médica: “É possível usar o shampoo a seco uma vez por semana. Porém, é preciso saber que a sua função é apenas paliativa”, destaca ela.