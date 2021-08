Venda de atleta se complica e Barcelona pode ser obrigado a rescindir seu contrato

O Barcelona, segue com seu planejamento para a próxima temporada, o clube que na última edição da La Liga, primeira divisão do Campeonato Espanhol, ficou apenas na 3° colocação, espera voltar a conquistar o título na temporada que vem. Para isso, a equipe vem contratando novos jogadores como Aguero, Depay e Eric García.

O time também deixou a deseja na UEFA Champions League, tendo sido eliminado nas oitavas de final pelo PSG, tendo inclusive tomado uma goleada de 4×1 em pleno Camp Nou, e empatando na volta no Parc des Princes por 1-1. E

ntretanto, a equipe também segue com problemas financeiras que vem impossibilitando a diretoria de fechar novos negócios, inclusive acabou perdendo o craque Lionel Messi por não conseguir renovar o seu contrato.

E para afastar em parte a crise, o time espera vender jogadores considerados dispensáveis pelo técnico Ronald Koeman, entre eles, o bósnio Miralem Pjanic.

De acordo com o ‘Goal.com’ as negociações da Juventus com o Sassuolo para contratar Locatelli avançaram, e o clube não poderá pagar pela transferência de Pjanic caso feche com o italiano, mesmo tendo chegado a um acordo com o jogador referente ao seu salário. Vale ressaltar que a diretoria do clube chegou a afirmar que caso Pjanic e Umtiit não definam seus futuros antes do fim da janela irá rescindir os seus respectivos contratos.

Enquanto, Umtiti aceitou se transferir por empréstimo desde que tenha a palavra final sobre o clube para qual irá, Pjanic tinha apenas a Juventus como esperança até então, tendo inclusive aceitado receber bem menos no clube italiano para que a transferência fosse concretizada.