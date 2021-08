Venezuelano morre após bater moto em poste na Rio Branco

Um homem de nacionalidade venezuelana identificado como Arnaldo José Figueroa Blanquicet, 43 anos, morreu após bater a moto em um poste na rua Rio Branco, na noite deste domingo (8), bairro Monte Líbano, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações da Polícia Civil (PC), a vítima seguia pela rua Rio Branco quando perdeu o controle do veículo, colidiu em um meio-fio e bateu em um poste.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte do homem.

A equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Polítec) também esteve no local.