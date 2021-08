Vereador cita penúltimo lugar em ranking e 70 mil doses “estocadas”

O vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar (Podemos), afirmou que o número de vacinas contra a Covid-19 “estocadas” na Capital passou de 39 mil para 70 mil doses em um intervalo de menos de uma semana.

Segundo ele, na última segunda-feira (24), o ‘vacinômetro’ do Município apontava a existência de mais de 39 mil vacinas de doses que estavam armazenadas exclusivamente para a aplicação de primeira dose ou de dose única.

Hoje, conforme o parlamentar , são mais de 70 mil imunizantes no depósito da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Cuiabá.

“Alguma coisa está errada, pois com tantas doses disponíveis, Cuiabá não poderia estar figurando na penúltima colocação no ranking da vacinação entre as capitais do Brasil”, disse.

Ele também deu detalhes dos números apresentados pelo próprio Município e que apontam o envio de 385.673 mil doses da vacina para a Capital mato-grossense.

Até o dia 16, a Secretaria Municipal de Saúde havia aplicado 318.196 doses.

Em relação à vacina de dose única da Janssen, a Prefeitura de Cuiabá recebeu 15.025 doses e aplicou na população 12.456 doses.

“Desde que começou a vacinação em nossa cidade no dia 20 de janeiro, a média diária de pessoas vacinadas foi de apenas 3,1 mil pessoas. Não tenho dúvidas que a lentidão existente na vacinação é pelo fato do número reduzido de postos de vacinação e de outras medidas para facilitar o acesso à vacina, como a de corujões noturnos”, argumentou.

“Se o prefeito continuar teimando em não abrir postos de vacinação em bairros populosos, distritos e comunidades da zona rural, certamente, grandes aglomerações poderão ocorrer nos postos nos próximos dias, pois mais de 200 mil doses estão disponíveis para segunda aplicação”, emendou Dilemário.