Vereador defende frente parlamentar contra a Covid-19 em Rondonópolis

O vereador Jonas Rodrigues (SD) quer a formação de uma frente parlamentar em Rondonópolis para reforçar a conscientização e as ações de combate ao coronavírus no município. Ele vai falar sobre o assunto hoje (09) na live do portal Agora MT, à partir das 17 horas.

Jonas tem chamado a atenção para o avanço persistente da Covid-19. Os números tiveram uma desaceleração com a aceleração da vacinação, mas as autoridades de saúde destacam que ainda estamos longe de superar a pandemia.

“Pelos números oficiais já contabilizamos mais de 900 mortes (901 até 08/08) e nossa região é a segunda em óbitos no Mato Grosso, com praticamente uma morte em cada 10 por Covid no estado”, diz o vereador, destacando que a situação no município ainda é crítica.

O vereador cita a própria experiência como sobrevivente da Covid-19 para falar sobre a agressividade do vírus. Segundo ele, a doença tem o efeito devastador e é preciso manter todos os cuidados.

“Fiquei três dias em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e ainda sofremos com as sequelas deixadas pela ação devastadora do vírus”, lamenta.

Rondonópolis está classificada com nível de risco ‘moderado’ para a Covid-19. Esta classificação é atualizada semanalmente e há a preocupação de que o aumento de novos casos provoque um retrocesso – exigindo a volta de medidas mais restritivas.

OUTROS ASSUNTOS

Na live de hoje Jonas Rodrigues deve falar também sobre sua atuação como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal e de temas tem causado polêmica no legislativo – entre eles a emenda que muda critérios para contratação de empresas terceirizadas pelo município e o projeto que pretende antecipar a eleição da Mesa Diretora.

A live será transmitida pela página do Agora MT no Facebook, onde também é possível enviar comentários e perguntas ao vereador.