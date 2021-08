Vereadora cita manobra da base e diz que oposição foi “calada”

A vereadora de oposição na Câmara de Cuiabá, Michely Alencar (DEM), apontou uma manobra da base aliada do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), durante sessão ordinária na manhã desta quinta-feira (5).

A medida, segundo ela, ocorreu para “abafar” a repercussão das recentes denúncias que pesam contra o Município. Entre as quais, comentários a respeito da Operação Curare, da Polícia Federa, que apura esquemas em contratos da Saúde da Capital.

“Fomos calados durante a sessão. Temos Operação na Saúde deflagrada, fraudes e mais fraudes, CPI para ser apresentada e hoje a oposição foi calada. Não pudemos fazer uso do grande expediente”, disse a vereadora.

A crítica foi feita durante uma sequência de stories (ferramenta do Instagram) publicados na rede social de Michelly.

Ocorre que, pelo regimento, o prazo reservado ao grande expediente é de até uma hora, prorrogável apenas quando não houver a chamada ordem do dia.

Podem se inscrever para fazer o uso da fala, no máximo 10 vereadores, sendo disponibilizado seis minutos para cada um deles.

Conforme apurou a reportagem, habitualmente poucos vereadores costumam se inscrever para os pronunciamentos. Curiosamente, na manhã de hoje, tão logo aberta a inscrição, dez membros da base o fizeram, impedindo a participação dos opositores.

“Sem contar que, na última terça-feira, simplesmente não tivemos sessão, os vereadores da base sumiram e a sessão foi cancelada antes mesmo do tempo porque disseram não tinha quórum”, afirmou a vereadora.

“Após um depoimento da ex-secretária de Saúde Elizeth [que fez denúncias graves contra à gestão Emanuel] a sessão foi cancelada porque foram bater palma para o prefeito na entrega dos 144 ônibus”, emendou a vereadora.

Após mais uma operação – que resultou no afastamento de dois secretários do Município [Célio Rodrigues, na Saúde e Alexandre Beloto, interino de Gestão] a oposição tenta emplacar uma CPI para investigar os serviços terceirizados nas unidades de saúde da administração direta e indireta do Município.