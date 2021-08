Vereadores pedem ação do prefeito contra precarização de contratados

Os vereadores Reginaldo Santos (SD), Marildes Ferreira (PSB) e Kalynka Meirelles (REPUBLICANOS), que formam a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Rondonópolis, vistoriaram a realidade de várias unidades educacionais municipais, nos últimos dias, e constataram a condição precária que vivem trabalhadores terceirizados da empresa Coopervale. A ideia do grupo é buscar solução no Executivo Municipal e até no Ministério Público do Trabalho.

Reginaldo explicou que, após a prestadora de serviços ser alvo de uma operação que investiga os termos do seu contrato com o Município, o relacionamento com os trabalhadores, por parte da empresa, foi alterado, passando a ocorrer uma remuneração diária de R$ 45,00. O valor, segundo questionam os parlamentares, está muito abaixo do mínimo ideal.

Em indicação ao prefeito, José Carlos Junqueira de Araújo, o Zé do Pátio (SD), os três formataram uma cobrança oficial por providências ao chefe do Executivo Municipal. “Nosso prefeito tem como um marco de sua trajetória política a defesa dos trabalhadores mais humildes, por isso contamos e muito com ele nesta intervenção. O que está ocorrendo é quase que um cenário de semiescravidão”, detona Reginaldo.

Na justificativa do documento elaborado pelo trio, é argumentado que no fim do mês trabalhado é possível que estes terceirizados recebam abaixo de um salário mínimo, o que se configura inconstitucional. No setor essencial da educação, em especial, é salientado o risco de não haver continuidade do trabalho, o que é ruim para o desenvolvimento do plano educacional.

“É natural que o trabalhador, na primeira oportunidade que aparecer, seja no comércio ou mesmo de diarista, onde se ganha mais que o dobro por dia, a pessoa vai deixar o serviço. A retomada com um outro servidor é maléfica ao setor da educação, que necessita de continuidade para ser efetivo”, ilustrou Reginaldo.

Os parlamentares também fizeram questão de valorizar a função dos profissionais terceirizados. “O setor da limpeza sempre foi primordial, mas agora é vital. Dentro do protocolo de biossegurança que as escolas terão de obedecer, é fundamental que tenhamos gente valorizada e empenhada para minimizar os riscos da COVID-19”, acrescentou o vereador.

Além de uma nova base salarial, o pedido se estende na cobrança por direitos básicos aos trabalhadores, tais como: férias remuneradas, décimo terceiro, auxílio-doença, licença-maternidade e descanso semanal remunerado. A ideia principal, segundo reforça Reginaldo, é que o ambiente escolar não seja entendido como algo passageiro a quem lá está.

“Sabemos da crise econômica que a pandemia acentuou em nosso país, do desemprego que assola muitas famílias, mas mesmo isso não justifica uma condição tão desumana em um trabalho tão digno como são os que estas pessoas nos oferecem. Não é saudável que tenhamos nas escolas um ambiente de descontentamento que possa ocasionar uma debandada e vermos, daqui a pouco, uma escola com aulas interrompidas por falta de trabalhadores”, projeta Reginaldo.

Concurso e MPT

Marildes, Kalynka e Reginaldo ainda sugeriram ao prefeito uma alteração legal no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV, que rege todo o funcionalismo municipal, para que seja anexado ao texto a função de ajudante de serviços gerais e assim o cargo estar disponível nos próximos concursos públicos locais.

“O concurso é uma solução definitiva. Não podemos admitir que empresas movidas por interesses de lobistas, com foco muito longe do bem da cidade e dos trabalhadores, criem uma situação tão danosa debaixo do nosso próprio nariz. Todos nós somos responsáveis. Estamos levando o caso também ao Ministério Público do Trabalho – MPT para que acompanhe o caso. São homens e mulheres honrados que estão acordando cedo e dispostos a cumprir seus afazeres. Não é justo serem tratados com tanto descaso”, disse Reginaldo.

SAÚDE

Além da questão da Coopervale, outro comunicado feito ao prefeito, de maneira urgente, é o caso da também terceirizada “Bem Estar Prestadora de Serviços”, que empresa que assumiu no lugar da Coopervale no setor da saúde local. Atrasos de salários estão sendo rotineiros aos trabalhadores vinculados à empresa, situação mais do que preocupante, na visão do vereador.

“Todos nós sabemos que o salário deve estar devidamente pago para qualquer trabalhador desta nação, no máximo, no quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Estas pessoas estão vendo o mês fechar, o outro começar, as contas se acumularem e nada de pingar na conta bancária. Até quando a Prefeitura de Rondonópolis vai permitir esse tipo de coisa? Conhecendo a índole do prefeito Zé do Pátio, eu aposto que ele não está sabendo o que está ocorrendo e que tomará medidas assim que tiver acesso à nossa manifestação”, pontuou.