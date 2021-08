Vereadores pedem que MPE apure atendimentos no Hospital Regional

Dois vereadores de Rondonópolis pediram que o Ministério Público Estadual interceda para normalizar os atendimentos no setor de ortopedia do Hospital Regional Irmã Elza Giovanella, localizado no município e referência para mais de 20 cidades da região. Marildes Ferreira (PSB) e Reginaldo Santos (SD) encaminharam uma denúncia com pedido de providências à promotora Joana Bortoni Ninis, na tarde desta quinta-feira (19). Eles pediram atenção máxima ao caso.

Conforme os vereadores, os pacientes da Unidade de Pronto Atendimento do município que precisam de cuidados especializados levam até 20 dias para serem atendidos no setor de ortopedia no Hospital Regional.

A demora, em muitos casos, piora a situação clínica dos pacientes. Além disso, eles relatam que muitos pacientes recebem alta médica, voltam para a fila de espera por cirurgias e no final acabam com prejuízos irreversíveis.

Na sessão da última quarta-feira (18) Marildes Ferreira, que também preside a Comissão de Saúde da Câmara, já havia denunciado a situação. Ela disse que houve casos de pessoas que tiveram membros amputados por causa da demora e pediu urgência na solução do problema.

Na denúncia formalizada à Promotoria de Justiça em Rondonópolis os vereadores solicitaram que seja investigada as causas do problema, já que nos últimos dias havia 27 vagas na enfermaria no setor de ortopedia.

Eles também pediram que a promotora apure se os médicos ortopedistas, anestesistas e auxiliares estão recebendo pagamentos em dia; se há falta de materiais para cirurgias e para procedimento e, por fim, como é realizada a planilha de faturamento enviada à SES sobre os procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital.

(com informações da Assesoria)