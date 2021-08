Vereadores visitam escolas do município para verificar condições reais

Os vereadores que integram a Comissão Legislativa de Educação decidiram vistoriar in loco as condições de todas as 72 unidades da rede de ensino de Rondonópolis. O objetivo é avaliar a real condição dos prédios e também problemas relacionados à falta de servidores, merendas e de equipamentos para a proteção dos trabalhadores.

O trabalho é realizado pelo presidente da comissão, Reginaldo Santos (SD), e pelas vereadoras Marildes Ferreira (PSB) e Kalynka Meireles (Republicanos). Eles pretendem fazer um diagnótico completo e usar as informações para agilizar a solução dos problemas que impediram a retomada das atividades presenciais nas escolas e creches do município.

“Estamos visitando todas as unidades e conferindo o que é preciso resolver, o que está impedindo o retorno às aulas. Tudo isso sendo anotado e fotografado”, explicou Marildes.

Reginaldo Santos disse que a Comissão tem atuado desde o início do ano para viabilizar o retorno seguro ás aulas.

“Juntamente com a Comissão de Saúde lutamos por mais vacinas para a cidade e exigimos a priorização dos profissionais da Educação. Agora o nosso trabalho é mais de suporte, para identificar e tentar viabilizar a rápida solução dos problemas administrativos e de infraestrutura”, explicou.

Amanhã haverá uma nova reunião na Secretaria de Educação para avaliar as medidas já tomadas e discutir uma nova data para o início das atividades presenciais. A reunião será realizada no período da tarde com a participação dos vereadores, do Conselho Municipal de Educação e também da Associação dos Diretores de Escolas e do Sindicato dos Servidores Municipais

REMUNERAÇÃO

Durante as visitas a comissão identificou um outro problema, relacionado à forma de remuneração de vigilantes e auxiliares de serviços diversos. Eles são contratados através de uma cooperativa e estão recebendo por diárias, ao invés de terem um contrato de trabalho fechado para todo o período.

“Isso tem ocasionado dois problemas. Em primeiro lugar praticamente não há vínculo, o que causa uma alta rotatividade e impede inclusive uma melhor qualificação dessas pessoas para o serviço. O outro problema é ausência de direitos trabalhistas e a remuneração irrisória”, diz Reginaldo.

Segundo o vereador, esses trabalhadores recebem diárias de apenas R$ 45 sem direito a descanso semanal, férias ou pagamento referentes a feriados e de ponto facultativo.

“Pelo que apuramos essa forma de contato foi exigida pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas vamos encaminhar um documento ao prefeito e, se necessário, também ao Ministério do Trabalho pedindo que isso seja revisto”, antecipou Reginaldo Santos.