Vereadores tentam suspender artigos do Decreto de Pátio que obrigam apresentação de carteirinha

Será apresentado em regime de urgência nesta quarta-feira (30) na Câmara Municipal de Rondonópolis um Projeto de Decreto Legislativo que suspende os artigos 4-A e 4-B do Decreto Municipal 10.204 de 26 de agosto.

A proposta é do vereador Subtenente Guinancio (PSDB) e do vereador Paulo Schuh (DC). Nela, eles apontam que os dispositivos exorbitam o poder conferido ao chefe do Executivo.

Os parlamentares apontam ainda que essa obrigatoriedade de apresentação de carteirinha impõe uma obrigação que não é prevista em lei e afronta as liberdades e garantias individuais.

O vereador Subtenente Guinancio esclareceu em conversa com o AGORA MT que não é contra as vacinas, a vacinação ou qualquer outra ação que amparada em ciência para concorrer com o controle da doença, mas que a insensatez precisa dar lugar a Legalidade, razoabilidade e boa prática legislativa.

Desde que foi publicado o decreto, a apresentação da carteira tem gerado polêmica entre os rondonopolitanos.