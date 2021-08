Viúva diz que amigos têm culpa na morte do funkeiro

Assim como os pais de MC Kevin, Delane Bezerra não se conteve ao saber dos novos depois sobre o caso que acarretou na morte do funkeiro. Em seu perfil no Instagram, a advogada cobrou explicações de MC VK e alfinetou Bianca Dominguez, ambos estavam no quarto de onde o cantor se jogou, no dia 16 de maio.

Isso aconteceu porque o Domingo Espetacular exibiu, na noite deste domingo (1º), o novo relato da garota de programa e de uma nova testemunha identificada como Fernando Dimmy Jr. Ele disse que antes de cair, Kevin pediu socorro para MC VK, mas o mesmo teria incentivado Kevin a saltar para o apartamento do andar debaixo.

“Sai do banho, @mcvk.oficial. A ‘mocinha’ só falou a verdade porque apareceu uma testemunha que viu tudo, está óbvio. Medo que fala, né? Para de vitimismio! Falso testemunho, omissão de socorro. Olhe lá em ser partícipe”, começou Deolane.

Na sequência, ela disse qye VK instigou o noivo dela a de matar. “O ‘amigo’. Instigação ao suicídio, homicídio ‘dolo eventual’, omissão de socorro e a famosa inveja. Fora a coação à testemunha. Será que tudo isso foi para desfrutar sozinho? O ‘amigo 2’, será que combinou com o ‘amigo 1’? Omissão, instigação, homicídio, inveja”, disse.

Em seguida, a criminalista cobrou explicações de Bianca Dominguez sobre o novo depoimento. “Conta aí, ‘mocinha’, por que mentiu, eles te ameaçaram? Te prometeram algo? Se vier com toda a verdade, fica legal! Faltou você falar algumas coisas. Só não se esqueçam, eu não esqueci! Vai ser a melhor assistência de acusação da minha vida”, finalizou.