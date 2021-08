Você sabe como definir o valor da mesada das crianças?

Uma das perguntas que mais recebo de pais e mães é sobre como calcular o valor da mesada dos filhos. Querem saber qual seria o valor ideal a dar. Falam de modelos que dizem que o valor deve ser determinado pela idade da criança. A cada ano, ela deve ganhar R$ 1,00 de semanada. Se tem 12 anos, o valor adequado seria R$ 12,00 por semana.

Para mim, a coisa não é tão simples assim. Não existe um valor ideal que pode atender todas as famílias. O cálculo vai depender de algumas variáveis que serão diferentes caso a caso.

O primeiro fator que deve ser levado em consideração é qual será a responsabilidade da criança com aquele dinheiro. Mas como? Responsabilidade? Sim, a criança deve saber quais são os gastos cobertos com a sua semanada ou mesada. Quando começamos aqui em casa a dar uma semanada para minha filha mais velha, Maria Eduarda, o dinheiro era para ela comprar algo depois da aula da escola ou depois do ballet. Mas que tipo de coisa? Uma pipoca, uma bala ou chocolate, por exemplo. E fizemos uma conta então de quanto ela precisaria para duas ou três vezes por semana comprar algo assim. A partir disso, definimos o valor da semanada.

Se, de outra maneira, o objetivo fosse que ela pagasse com a semanada os lanches na escola, teríamos que pegar o valor diário

de um lanche e multiplicar pelo número de dias da semana em que ela iria comprar com o seu dinheiro.

É importante que o valor leve a criança a ter de fazer escolhas. Esse é o principal objetivo da semanada ou mesada. Permitir que as crianças possam começar a experimentar os ônus e bônus de suas escolhas. A Maria Eduarda não ganhava o suficiente para comprar pipoca todos os dias. Se comprasse mais de uma vez na semana ficava sem dinheiro para os outros dias.

Dar um valor que permite à criança comprar tudo aquilo que ela quer, pode ter um efeito negativo.

Ela passa a acreditar que todos os seus desejos podem ser realizados e que não é necessário abrir mão de nada. Hoje, aos 13 anos, a Duda ganha uma mesada de R$ 110,00. E com esse dinheiro ela deve comprar as coisas que ela quer ao longo do mês. Ela gasta comprando principalmente expansões para seus jogos eletrônicos e açaí. São coisas que ela gosta. No mês passado, ela comprou um shampoo e condicionador de uma empresa que não faz teste em animais. Ficou muito empolgada em poder fazer essa escolha. Neste mês, já comprou um livro de uma coleção que ela quer começar a ler. E volta e meia, coloca um valor em seus investimentos. É um valor pequeno, mas que ajuda a aumentar o que ela já tem guardado.

Outra questão que deve ser levada em consideração para se estabelecer o valor da semanada ou mesada é o orçamento familiar. O valor deve estar adequado às condições financeiras da família. E o fato de ter um orçamento bem apertado não deve ser um impeditivo para que os pais iniciem a mesada. Já vi muitos exemplos de uso positivo dessa ferramenta de educação financeira para crianças com valores bem pequenos. O valor a ser dado é um só um dos pontos que devem ser considerados! A mesada exige

outros cuidados também muito importantes, como comentei aqui.

E você? Quais critérios utilizou na definição do valor da mesada de seus filhos?