Wellington comemora pavimentação da MT-040

A pavimentação da rodovia MT-040 vai abrir para o turismo uma nova região do pantanal de Mato Grosso, ligando Cuiabá a Rondonópolis, passando por Mimoso (distrito de Santo Antônio de Leverger) e Fátima de São Lourenço (distrito de Juscimeira). A avaliação é do senador Wellington Fagundes (PL-MT)

A rodovia está em fase de pavimentação pelo governo do Estado, que pretende fazer outros investimentos na região para transformá-la em novo polo turístico.

O projeto de ligar Cuiabá e Rondonópolis passando por essa região foi idealizado por Wellington Fagundes, que acredita em um novo ciclo de desenvolvimento para essa região do pantanal. “A intenção é que essa rodovia seja uma estrada-parque, permitindo que o visitante faça uma viagem tranquila, apreciando a paisagem e desfrutando as belezas do nosso pantanal”, avalia.

A rodovia começou a ser pavimentada há cerca de 10 anos e agora ganhou novo ritmo no atual governo. A região também é detentora de grande beleza cênica e rica em fauna e flora.

Além da rodovia, o governo e o senador estão empenhados em projeto para implantação do turismo religioso, já que a região abriga a tradicional Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, além de seminário e colégio de freiras.

Somam-se as obras de revitalização das orlas de Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço, além da restauração do Memorial Rondon, em Mimoso.

“Estamos falando em uma região que tem história, cultura, natureza exuberante e tradição”, avalia o parlamentar.