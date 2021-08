Wellington Fagundes garante programa de monitoramento de secas

Uma articulação do senador Wellington Fagundes (PL-MT) junto a Agência Nacional de Águas (ANA) garantiu convênio para implantação do Programa de Monitoramento de Secas no Estado. O diretor da agência, Vitor Saback, e a secretária estadual de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, firmaram o compromisso nesta terça-feira, 10, durante reunião na sede do Bloco Vanguarda, do qual Wellington é líder.

O senador, que no ano passado presidiu a Comissão Externa do Pantanal, afirmou que, ainda que as queimadas pareçam atingir com menor intensidade o território mato-grossense neste ano, a seca, em si, pode ser “ainda mais agressiva”.

“Dado o trabalho que foi feito em parceria com todas essas instituições – Secretaria de Meio Ambiente, Bombeiros e Marinha, além dos próprios ribeirinhos, fazendeiros e indígenas – muitos desses focos já foram evitados, porque havia um certo monitoramento. Agora, com essas novas ações que se somam ao que já fazemos – poços artesianos, presença maior de brigadistas e equipamentos comprados – teremos uma visível melhoria no combate a esses focos de falta de água e de queimadas”, adiantou Fagundes.

O diretor da ANA alerta que o problema da seca não advém somente da falta de chuvas, mas também da falta de umidade no ar, no solo e na vegetação. “Por isso, é importante esse monitoramento, que junta mais de 40 instituições, para que a análise real e efetiva possa chegar às mãos da defesa civil, e ela possa – no âmbito federal, estadual e municipal – fazer encaminhamentos mais adequados. É um instrumento não de previsão, mas que coloca de maneira real a seca relativa aos anos anteriores”, explica Saback.

Ao comemorar o encontro e o convênio, a secretária Mauren Lazzaretti afirmou que uma boa gestão se faz “com conhecimento e transformando dados em ações concretas”. Segundo ela, a sociedade espera justamente essas informações consistentes para, inclusive, se engajar na proteção de todos os biomas que compõem o Estado.

A assinatura do termo de cooperação técnica com a ANA busca desenvolver sistemas, garantir treinamento e efetuar testes para aferição do clima em todo o Estado. O termo possui 12 itens a serem assegurados pelo governo estadual, e constata a intensidade da seca, municiando a defesa civil de informação.

(com informações da Assessoria)