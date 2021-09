Servidores aprovam eleições unificadas do Sispmur, IMPRO e Serv Saúde

As principais entidades dos servidores municipais de Rondonópolis, Sispmur, IMPRO e Serv Saúde terão uma eleição conjunta para escolha dos novos dirigentes. Os detalhes foram definidos numa assembleia online realizada na quinta-feira (16).

Em pouco mais de uma hora os representantes das instituições Geane Lina Teles (Sispmur), Jacilene Santos Silva (Serv Saúde) e Roberto Carlos Correa de Carvalho (IMPRO) fizerem um balanço da gestão das organizações e debaterem com servidores a importância do processo eleitoral para as organizações, que são 100% administradas por servidores de carreira.

Na sequência foi aberta a candidatura para as comissões eleitorais que serão responsáveis pelo processo eleitoral de cada entidade. Qualquer servidor poderia colocar o nome à disposição. Após fechar a assembleia as comissões ficaram com os seguintes candidatos.

SERV SAÚDE : Kátia Prudente Dias; Solange Serafim dos Santos; Silvia de Sousa Borges; Luciana de Barros Montefusco; Mariluce Lopes de Souza

: Kátia Prudente Dias; Solange Serafim dos Santos; Silvia de Sousa Borges; Luciana de Barros Montefusco; Mariluce Lopes de Souza IMPRO: Lourdes Farias; Divina Tereza Vieira de Freitas; Deusdete Pereira da Silva; Nadir Alves de Paiva

Lourdes Farias; Divina Tereza Vieira de Freitas; Deusdete Pereira da Silva; Nadir Alves de Paiva SISPMUR: Tatiane Ramalho de Abreu; Marquelia Silva de Matos; Cleudemar Rodrigues Vieira; Osmarina Pereira da Silva; Emanuella Fatima de Barros Mello Ribeiro.

Os nomes acima foram colocados num questionário virtual, através de um link gerado pelo portal do Sispmur, os servidores votaram pela aprovação ou não do grupo disposto.

A enquete ficou no ar das 21h de quinta-feira (16) às 17h10 de sexta-feira (17). A votação contou com a participação de quase 500 servidores, que para votar entraram no sistema com número de CPF e matrícula.

As três comissões formadas foram aprovadas por ampla maioria. Todas certificadas com mais de 90% dos votos.

Os nomes aprovados serão encaminhados para o Diário Oficial do Município. Após a oficialização, as comissões já poderão trabalhar.

“Conseguimos promover uma das maiores assembleias já realizadas dentro do serviço municipal de Rondonópolis. Isso mostra a força da união dos servidores. Agradeço a todos que participaram da organização, que foi o início de um histórico processo eleitoral. Não posso deixar de agradecer também a Jacilene e o Roberto Carlos, dois grandes gestores que não pouparam esforços pela eleição unificada. Seguimos em frente e juntos”.

HACKER

A única ocorrência registrada foi a tentativa de ataques hackers durante a transmissão da assembleia. Marginais ainda tentaram, sem sucesso, tirar enquete do ar, ao longo de toda sexta-feira. A origem da invasão foi identificada pela organização da assembleia. Todas as providências cabíveis já foram tomadas.