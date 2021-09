Xamã que recusava vacina morre de Covid-19 no Sri Lanka

O xamã Eliyantha White, de 48 anos, que ficou famoso por dizer que era possível acabar com a pandemia da covid-19 lançando “água benta” nos rios do Sri Lanka – o que não tem eficácia comprovada por instituições como a OMS (Organização Mundial da Saúde) – morreu vítima do coronavírus. A informação foi confirmada pela família do líder religioso à agência de notícias France Press.

A morte, segundo os parentes, foi na quarta-feira (22). O xamã estava internado com a doença desde o início do mês e teve seu quadro agravado na última semana. Ele se posicionava contra a vacina e por isso ainda não havia sido imunizado.

Recentemente, Eliyantha havia dado uma declaração recomendando lançar água benta nos rios do país para conter o avanço do vírus.

A então ministra da Saúde, Pavithra Wanniarachchi, endossou o discurso e passou a apoiar o tratamento com “água” na bacia fluvial do país. No entanto, ela foi infectada dois meses depois com o novo coronavírus e precisou ser hospitalizada. Ela foi demitida do cargo.

O xamã era líder espiritual de personalidades do esporte e políticos importantes de seu país, como o primeiro-ministro, Mahinda Rajapaksa. Ele ficou conhecido internacionalmente em 2010, quando o jogador indiano Sachin Tendulkar fez um agradecimento público após ele tratar uma

lesão em um joelho do atleta.

O corpo do xamã foi cremado em Colombo.