5 receitas de panqueca para fazer em casa

A panqueca é um prato fácil de preparar e muito democrático, já que pode ser recheada de diversas maneiras. Que tal conferir essas receitas de panqueca para repetir em casa, no almoço ou no jantar?

Receita básica de massa de panqueca

Antes de aprender a fazer o seu recheio favorito, confira essa receita básica de massa de panqueca para fazer a qualquer hora!

Ingredientes

1 xícara e meia de farinha de trigo;

1 xícara de chá de leite integral;

2 ovos;

1 colher de chá de sal;

4 colheres de sopa de óleo.

Modo de Preparo

Misture, inicialmente, o leite, o óleo e os ovos em um recipiente a parte para depois bater no liquidificador com a colher de chá de sal. Quando conseguir uma massa homogênea, vá adicionando a farinha aos poucos, mantendo o liquidificador ligado.

Com a ajuda de uma colher de sopa cheia (ou uma concha), coloque um pouco da massa crua em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe o conteúdo sobre a frigideira e deixe a massa cozinhar. Quando dourar o lado em contato com a frigideira, vire para preparar o outro. Depois, basta servir com o recheio de sua preferência.

Receitas de recheio de panqueca

1 – Recheio de carne moída

Ingredientes

500g de carne moída;

1 lata de tomate pelado;

½ cebola picada em cubos;

1 dente de alho picado;

1 colher de azeite;

Sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo

Em uma panela, esquente o azeite e refogue a cebola até ficar bem douradinha. Acrescente em seguida o alho e, um minuto depois, a carne moída. Deixe a carne lá até ficar bem cozida e adicione o tomate pelado. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto, deixando cozinhar por mais 10 minutos.

Adicione ainda quente na sua massa de panqueca.

2 – Recheio de frango com requeijão

Ingredientes

500g de frango desfiado temperado e pronto;

1 cebola picada;

150g de requeijão;

1 colher de sopa de manteiga;

Sal, pimenta do reino e queijo parmesão a gosto.

Modo de preparo

Adicione em uma frigideira a colher de manteiga e refogue inicialmente a cebola até dourar. Coloque o frango desfiado e deixe dourar, acrescentando ao final o requeijão e temperando com sal, pimenta do reino e o queijo parmesão ralado.

Sirva ainda quente na panqueca que você quer rechear.

3 – Recheio de linguiça

Ingredientes

500g de linguiça calabresa;

1 cebola picada;

1 dente de alho picado;

1 pimenta dedo de moça;

500mL de molho de tomate.

Modo de preparo

Com a ajuda de um ralador, rale a linguiça calabresa na parte mais grossa. Pique a cebola, o alho e a pimenta. Aqueça um fio de azeite na frigideira e adicione a cebola para dourar, depois o alho e a linguiça e, por fim o molho de tomate com a pimenta. Deixe cozinhar por cerca de 15 a 20 minutos.

Sirva quente como recheio da sua panqueca.

4 – Recheio de bacalhau e requeijão

Ingredientes

400g de bacalhau dessalgado e desfiado;

2 tomates picados;

250g de requeijão;

200g de queijo mussarela;

1 cebola picada;

2 dentes de alho picados;

1 colher de sopa de óleo;

Molho de tomate, sal, coentro, salsinha e louro a gosto.

Modo de preparo

Em uma panela aqueça o óleo, doure a cebola, o alho e acrescente o bacalhau, tomates e temperos. Deixe tudo no fogo por aproximadamente 10 minutos. Quando estiver pronto use a mistura e o queijo mussarela para rechear a massa de panqueca que você preparou. Coloque as panquecas em uma travessa e cubra com o requeijão, levando para assar no forno preaquecido por 15 minutos a 200°C. Enquanto isso, vá esquentando o molho de tomate.

Passados os 15 minutos, tire a travessa e coloque o molho de tomate por cima. Depois basta servir.

5 – Recheio de brócolis e nozes

Ingredientes

1 maço de brócolis;

100g de mussarela ralada;

½ xícara de chá de nozes picadas;

250g de queijo branco picado em cubos;

1 colher de sopa de azeite;

1 dente de alho picado;

Sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira, comece a dourar o alho e adicione o brócolis. Quando as folhas murcharem, acrescente o resto dos ingredientes e misture para terminar o refogado. Recheie a sua panqueca quando ele estiver pronto e sirva!