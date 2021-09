A Fazenda 13 estreia no próximo dia 14 de setembro

A Record TV confirma que a nova temporada de A Fazenda estreia no dia 14 de setembro. Adriane Galisteu, que é super fã do programa e acompanhou como telespectadora todas as edições anteriores, comandará a atração pela primeira vez. “Eu estou 100% preparada e pronta para “Fazendar”, revela a apresentadora.

Os participantes já foram definidos e estão prontos para encararem o desafio do confinamento na sede do programa, localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

A nova edição promete novidades, além de muita treta, provas e, claro, entretenimento para toda a família.

A Fazenda, com exibição diária, é produzida pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.