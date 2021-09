Adiado 2 vezes, julgamento de tenente é retomado nesta 5ª

Após dois adiamentos, o julgamento da tenente do Corpo de Bombeiros Izadora Ledur de Souza Dechamps, deve ocorrer na próxima quinta-feira (23). Ela é ré pelo crime de tortura que resultou na morte do aluno do curso de formação para soldados do Corpo de Bombeiros Militar, Rodrigo Patrício Lima Claro.

O aluno passou mal durante aula prática, no dia 10 de novembro, de 2016, na Lagoa Trevisan, em Cuiabá e acabou falecendo cinco dias depois.

Previsto inicialmente para ocorrer em janeiro deste ano, o julgamento foi remarcado para o mês de julho. No entanto, em razão de um atestado médico apresentado pelo promotor de Justiça Paulo Henrique Amaral Motta, uma nova data precisou ser marcada.

A audiência será conduzida pelo juiz Marcos Faleiros, na Vara Especializada da Justiça Militar.

O MPE pede a condenação de Ledur pelo crime de tortura, além da perda do posto e da patente, com sua consequente exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros.