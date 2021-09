Adolescente fica ferida após bater moto em dois veículos

Uma adolescente de 15 anos ficou gravemente ferida após uma colisão no cruzamento da rua Marechal Deodoro com a avenida Costa e Silva, na noite deste domingo (19), no Centro de Dom Aquino (MT). Outras duas mulheres também ficaram feridas.

Conforme informações, o condutor de uma moto Honda Biz de cor vermelha seguia pela rua Marechal Deodoro com a esposa na garupa e parou no cruzamento com a avenida Costa e Silva.

A adolescente seguia pela avenida em uma motocicleta de cor verde em alta velocidade. Uma mulher de 54 anos estava na garupa. Ainda conforme informações, a condutora bateu com a roda dianteira na Biz que estava parada. A moto caiu e a esposa do condutor ficou ferida.

A condutora da moto verde perdeu o controle e ainda bateu em um veículo Fiat/Pálio.

Em consequência do acidente, a adolescente teve fratura exposta no fêmur, bem como a passageira, reclamava de dores na perna.

As ambulâncias estiveram no local e realizaram os primeiros socorros encaminhando as duas vítimas da motocicleta de cor verde para o Hospital Regional de Rondonópolis-MT e a vítima que era a passageira da motoneta Honda Biz de cor vermelha foi encaminhada para o Hospital da Cidade de Campo Verde-MT.