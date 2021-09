Agronegócio do Mato Grosso impulsiona crescimento do país

Na contramão da crise em muitos países e estados brasileiros, Mato Grosso cresce em ritmo acelerado. Tem uma média de 5,1% de crescimento de seu PIB por ano, números semelhantes aos da China. Isso transforma o Mato Grosso em um estado de muitas oportunidades. Em 2020, essa região foi responsável por mais de 10 milhões de toneladas de soja exportadas, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia.

Nesse ritmo acelerado, com o crescimento exponencial do agronegócio também aumentam as oportunidades de emprego. Dados divulgados pelo Caged, colocam o Mato Grosso como o segundo estado que mais gerou novos empregos no primeiro semestre de 2021, com o saldo de 61.135 oportunidades com carteira assinada.

No município de Paranatinga, no cerrado mato-grossense, o distrito de Santiago do Norte se destaca pela geração de empregos e oportunidades para empreendedores com visão estratégica, como a Família Santolin. “Nós somos de Curitiba, chegamos aqui em Santiago há nove meses. Aqui nós temos um excelente ambiente de negócios, de coisas para serem desenvolvidas. É uma região onde o agronegócio está bem estabelecido e em desenvolvimento”, explica.

Santiago do Norte está em uma região privilegiada. No coração do Mato Grosso, além de estar estrategicamente posicionada entre as principais rodovias que levam a soja para os portos do sudeste e nordeste do país, em um raio de 300km se concentram os maiores produtores agrícolas, de onde saem 70% de toda a produção do estado. O local também receberá futuramente a rota da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, o que vai facilitar e baratear ainda mais os custos com o transporte de grãos.

Com tamanho potencial econômico, o distrito de Santiago do Norte está preparado para virar a mais nova cidade planejada do Mato Grosso. O empresário local, Odir Nicolodi vem empreendendo para criar condições e ambiente cada vez melhores para as pessoas irem para Santiago. “A infraestrutura da cidade está pronta. Todas as semanas recebemos famílias e empreendedores que enxergam todo o potencial de Santiago. De sua localização geográfica à expansão do agronegócio que não para de crescer no Mato Grosso”.

Da cidade de Cianorte, também no Paraná, veio a Família Almeida. Já acostumados a trabalhar com a terra, se viram sem espaço para crescer no estado natal. Foi quando conheceram Santiago do Norte e mudaram de vida. “Vir para Santiago foi a realização de um sonho. Aqui nós conseguimos uma casa melhor, com mais conforto para os nossos filhos.

Para quem tem um sonho de crescer na vida, aqui é o lugar”, conta.

A área plantada de Santiago do Norte tem potencial de ser triplicada e se tornar um dos territórios mais produtivos da região, ao lado de cidades como Sinop, Primavera do Norte e Sorriso, que já são referência no agronegócio. Para quem tem o sonho de montar um negócio e ter mais oportunidades do que hoje se encontra nas grandes capitais, Santiago tem se mostrado uma opção real. Mais de duas mil pessoas já migraram para a cidade e não se arrependem, e muitas outras ainda estão para chegar.