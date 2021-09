Ambev abre inscrições para programas de estágio e trainee

A cervejaria Ambev liberou mais de 300 vagas em inscrições para os programas de Estágio, Trainee e Representa 2022, esse último com foco apenas em estudantes universitários negros. Os processos seletivos acontecerão totalmente on-line. Maiores informações, como data de encerramento das inscrições e regulamento, podem ser conferidas no site https://www.ambev.com.br/carreiras/nossos-programas.

Para participar o estudante deve estar nos dois últimos semestres da graduação e possuir disponibilidade de viajar para outros estados. A empresa não exige teste de inglês nem limita os candidatos por curso ou faculdade.

De acordo com a gerente de atração da Ambev, Nathalya Crisanti, os programas de Estágio e Trainee da companhia visam a talentos diversos, ousados, colaborando para a geração atual ser “além dos rótulos”. As vagas são destinadas para pessoas de todas as idades e que desejam se desenvolver profissionalmente nas áreas de Finanças, Tecnologia, Negócios e Logística.

Conheça um pouco mais dos processos seletivos:

Programas de Trainee e Estágio Ambev

O programa Trainee Ambev acontece duas vezes ao ano e tem como foco os recém-formados que buscam treinamento em áreas de atuação. As vagas exclusivas para Logística foram incorporadas pela primeira vez nessa seleção, somando às áreas Business, Tech e Supply. Já o programa de Estágio Ambev é destinado aos estudantes que estão no penúltimo ano da graduação, que possam assumir desafios na empresa quando concluírem seus cursos.

O processo seletivo para os programas de Trainee e Estágio Ambev acontecem “às cegas”, para que os talentos não sejam avaliados por idade, gênero, curso ou faculdade. Além disso, os testes de lógica foram substituídos por jogos interativos e inovadores, tornando o programa 100% digital. Nessa etapa, o candidato deve enviar um vídeo e escolher se deseja ou não aparecer.

Programa Estágio Representa Ambev

O programa de Estágio Representa Ambev é exclusivo para estudantes universitários pretos e pretas. De acordo com a empresa, o objetivo é promover uma experiência #AlémDosRótulos e gerar oportunidades reais de desenvolvimento para pessoas pretas com grandes sonhos e planos profissionais. O programa oferece diversos benefícios para os candidatos, como bolsas de estudos de inglês, mentorias, apoio psicológico e orientação financeira e jurídica.