Anel viário de Barra do Garças deve ficar pronto no começo do ano

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou hoje (16.09), que as obras do anel viário de Barra do Garças devem ser entregues ainda no primeiro trimestre de 2022. Ele visitou a região nesta quinta-feira acompanhado do senador Wellington Fagundes (PL-MT), presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura.

A obra vai reorganizar o trânsito na cidade já que o tráfego de caminhões pesados deve ser desviado do centro, onde foram registrados muitos acidentes. Hoje, esses caminhões e outros veículos disputam o mesmo espaço. “Essa é uma obra sonhada pela população há muito tempo”, lembra o senador.

Ao visitar as obras, o senador lembrou que, nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro liberou R$ 4,9 milhões para a conclusão das obras. “Serão suficientes”, garante o parlamentar.

A travessia urbana das BRs 070 e 158 em Barra do Garças é considerada área crítica.

O projeto inclui a construção de drenagem pluvial, terraplenagem, pavimentação e construção de duas pontes sobre os rios Araguaia e Garças.

O ministro, Tarcísio Gomes de Freitas, garantiu que as obras serão totalmente entregues, tanto do lado de Mato Grosso, quanto de Goiás.

Ele aproveitou a visita para anunciar, para esta sexta-feira, outra obra importante para a região – a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar Mara Rosa (GO) a Água Boa (MT).