Após acordo na Justiça, Cuiabá retomará aulas dia 27 de setembro

A Prefeitura de Cuiabá vai retornar as aulas presenciais, no formato híbrido, a partir do dia 27 de setembro. A decisão ocorreu após uma audiência de conciliação realizada na tarde da última segunda-feira (13).

Em decisão dada no final do último mês, a juíza Gleide Bispo, da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, havia determinado o retorno das atividades escolares em Cuiabá para o dia 8 de setembro.

O Município, no entanto, classificou a medida como “temerária” e recorreu da decisão. O MPE chegou a afirmar que o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) estaria usando de “má-fé” para retardar o cumprimento na decisão.

A audiência realizada na tarde de ontem teve a participação do Ministério Público Estadual (MPE).

Detalhes foram repassados ao final da conciliação, pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça (TJ-MT).

Inicialmente, o promotor de Justiça Wagner Cezar Fachone sugeriu a retomada no dia 20 de setembro. A juíza Gleide Bispo, por sua vez, indicou o dia 27 de setembro – data que foi acatada pelo Município.

Conforme o TJ, ficou decidido que todas as unidades escolares deverão retomar as atividades de forma híbrida, com 50% dos alunos em forma presencial e outros 50% de forma remota.