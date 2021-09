Após afastamento de professora, helicóptero da Sesp sobrevoa colégio com bandeira do Brasil

Um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) – ligado à SESP – sobrevoou o pátio de uma escola particular de Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (2) com uma bandeira do Brasil sendo empunhada por um dos tripulantes.

O momento foi registrado por alunos que estavam na escola e pareciam não entender o que estava acontecendo.

O sobrevoo ocorre um dia após a polêmica envolvendo uma professora da unidade, que acabou sendo afastada por três dias pela direção do colégio.

O afastamento se deu em razão de criticas feitas por ela ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no momento em que ministrava aula a alunos do 3º ano.

À imprensa, a direção do colégio afirmou que o fato ocorrido nesta manhã não guarda relação com a situação envolvendo a educadora.

Conforme a escola, o voo rasante da Polícia Militar faz parte das atividades em alusão ao 7 de Setembro, data em que é comemorada a Independência do Brasil.

Veja vídeo: