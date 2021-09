Após agredir trabalhador com socos, suspeito desafia polícia dizendo que ninguém iria pegá-lo

Proprietário de estabelecimento comercial é agredido com vários socos na nesta sexta-feira (24) no bairro Residencial Margaridas em Rondonópolis-MT.

A vítima estava na frente do seu estabelecimento e um desconhecido passou encarando, fazendo provocações e gestos de risos, então ele se aproximou do suspeito e perguntou o motivo dos atos realizados, neste momento o proprietário do estabelecimento foi agredido com vários socos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local e encontrou o suspeito alterado e sarcástico falando que ninguém iria pegá-lo.

A mãe do suspeito compareceu ao local e informou que o filho apresenta problemas psicológicos.

O proprietário mostrou imagens do ocorrido e mediante as circunstâncias, o suspeito foi detido e encaminhado para delegacia com a presença da genitora para se tomar as devidas providências.