Após denúncia de sindicato TRT exige mudanças no Laboratório Central

O Tribunal Regional do Trabalho confirmou decisão liminar obrigando a Prefeitura de Rondonópolis a sanar problemas envolvendo as condições sanitárias na sede do Laboratório Central (Lacen) do município. A decisão atende pedido feito pelo Ministério Público após denúncias formuladas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (sispmur).

O sindicato informou ao MP ter constatado que as instalações sanitárias do Lacen tinha condições abaixo do mínimo regulamentado pela NR. 24 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Depois confirmar os fatos denunciados, o MP acolheu o pedido de intervenção e ingressou com a ação civil pública pedindo as providência cabíveis.

O juiz do trabalho substituto, Edemar Borchartt Ribeiro acatou o pedido do Ministério Público e determinou a Prefeitura de Rondonópolis faça as seguintes alterações sanitárias:

1 – Disponibilize instalações sanitárias na proporção mínima de uma instalação sanitária para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, separadas por gênero, nos termos do item 24.2.2 da NR 24;

2 – Disponibilize um lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades com exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, aerodispersóides ou que provoquem a deposição de poeiras, que impregnam a pele e roupas do trabalhador, nos termos do item 24.2.2.1 da NR 24.

A decisão prevê ainda que o descumprimento injustificável das obrigações impostas, inclusive na eventual hipótese de mudança de sede do Laboratório Central, ensejará aplicação de multa de R$ 10.000,00 por obrigação descumprida, à cada mês de descumprimento.

“Nosso objetivo é resguardar os servidores que trabalham no local, como a população em geral. Ainda estamos em pandemia e vamos continuar nessa situação por bom tempo. O poder público tem por obrigação oferecer ambiente sanitário adequado e salubre”, cita a advogada responsável pelo departamento jurídico do Sispmur, Naldecy Silva Silveira.