Aprenda a fazer 3 receitas práticas para um almoço rápido

O almoço é uma das refeições mais especiais e importantes do dia e não há nada melhor do que apostar em receitas práticas para um almoço rápido e que, ainda por cima, deixam essa ocasião ainda mais saborosa. Além disso, tem muita gente com preguiça de se arriscar na cozinha devido à falta de tempo, não é mesmo? Aqui você vai encontrar 3 receitas para um almoço rápido.

Tem diversas opções de receitas saborosas para garantir um almoço rápido e delicioso. Dá para apostar nos risotos, assados, picadinhos e claro: a famosa macarronada na pressão. Você vai precisar de poucos ingredientes e menos de 1 hora para preparar seu almoço rápido e apetitoso. Ficou curioso? Escolha a sua opção preferida entre as 3 receitas para um almoço rápido e faça em casa.

Estrogonofe na pressão

Ingredientes

1kg de coxão duro em cubos

4 colheres (sopa) de óleo

1 cebola em cubos

1 cubo de caldo de carne

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de molho de tomate

1 e 1/4 de xícara (chá) de água

4 colheres (sopa) de molho inglês

4 colheres (sopa) de mostarda

1/2 xícara (chá) de creme de leite

4 colheres (sopa) de ketchup

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de champignon em lâminas

Modo de preparo

Tempere a carne com sal e pimenta. Em uma panela de pressão, em fogo alto, aqueça o óleo e doure a carne, aos poucos. Volte toda a carne para a panela, junte a cebola, o caldo e refogue por 4 minutos. Junte o molho de tomate, 1 xícara (chá) da água, o molho inglês, a mostarda, o ketchup e tampe a panela. Cozinhe por 20 minutos em fogo baixo, após iniciada a pressão. Desligue, deixe a pressão sair naturalmente e abra a panela. Volte ao fogo baixo e junte a farinha dissolvida na água restante, mexendo até engrossar. Misture o champignon, o creme de leite, acerte o sal e sirva com arroz branco e batata palha, se desejar.

Arroz gratinado com atum

Ingredientes

1 dente de alho amassado

2 latas de atum escorrido

1/2 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas

1 tomate picado

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

1 colher (sopa) de tempero em pó tipo Fondor®

1 lata de molho de tomate (340g)

2 e 1/2 xícaras (chá) de arroz branco cozido

1 lata de creme de leite (300g)

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o arroz, o alho, o atum, as azeitonas, o tomate, o cheiro-verde, o tempero e o molho de tomate. Transfira para um refratário médio untado e espalhe sobre o arroz o creme de leite e o queijo muçarela. Leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até gratinar o queijo. Sirva em seguida.

Omelete de forno com abobrinha

Ingredientes

4 colheres (sopa) de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

6 ovos

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (café) de fermento em pó

1 xícara (chá) de queijo emmenthal picado

2 cebolas em rodelas

1 xícara (chá) de castanha-do-pará picada

1/2 xícara (chá) de manjericão picado

Azeite para untar

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira com o azeite, em fogo médio e frite a cebola e a abobrinha temperada com sal e pimenta até murchar. Desligue e deixe esfriar. Em uma tigela, bata os ovos até dobrar de volume. Adicione a farinha, o fermento, o queijo, a castanha e o manjericão, tempere com sal e misture. Em um refratário untado, faça camadas de abobrinha refogada e de mistura de ovos até acabarem os ingredientes, terminando em mistura de ovos. Leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até firmar e dourar.