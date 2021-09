Aprenda a fazer um delicioso suco antiestresse

Trabalho, cuidado com a casa e os filhos, trânsito, situações inesperadas, algumas doenças e grande carga emocional. Estes são apenas alguns dos motivos que podem causar estresse, uma resposta do nosso organismo a estímulos que recebemos no dia a dia.

Para aliviar a tensão, a nutricionista da Unimed Campo Grande Allessyane Cleity ensina uma receita rápida, prática e saudável, à base de maracujá.

“Fonte de alcaloides medicinais e fito nutrientes, propriedades sedativas o suco auxilia na melhora de sintomas como a ansiedade e o nervosismo, fortalecendo ainda o sistema imunológico por meio da vitamina C”, explica.

Confira a dica:

Suco Antiestresse

Ingredientes:

-½ copo de folhas de rúcula

-polpa de 1 maracujá (ou suco de 1 maracujá)

-1 colher de sopa de mel

-suco de 1 laranja.

Modo de preparo:

–Bata os ingredientes no liquidificador e beba sem coar.

-Se preferir, pode acrescentar gelo.