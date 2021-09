Aprenda fazer para o final de semana uma deliciosa moqueca de camarão

No calor ou no frio, moqueca é um clássico brasileiro que vai muito bem no fim de semana, para curtir com a família. Aqui, a chef baiana Tereza Paim, da Casa de Tereza, em Salvador, ensina a preparar a típica moqueca de camarão, com um toque de pimenta fresca, leite de coco, azeite de dendê e coentro. Neste mês, a chef celebra 9 anos de seu restaurante, no Rio Vermelho, uma trajetória marcada pela exaltação os sabores e aromas brasileiros, em particular os tradicionais da Bahia. Para quem gosta de variar na receita e ama frutos do mar, vale acrescentar outros pescados à moqueca, como cubos de peixe, mariscos, lagostins…

Ingredientes:

800 g de filé de camarão limpo (sem cascas, sem cabeça, só o filé)

3 pimentas-doces (dedo-de-moça) picadinhas

1/2 pimentão vermelho pequeno cortado em rodelas, sem as sementes

2 cebolas médias cortadas em rodelas

2 tomates grandes cortados em rodelas

1 maço pequeno de coentro picado

1 maço pequeno de cebolinha picada

500 ml de caldo de camarão

3 dentes de alho amassados

300 ml de leite de coco

90 ml de azeite de dendê

Sal a gosto

3 ramos de coentro e 1 pimenta doce (dedo-de-moça) para decorar

Modo de preparo:

Lave os camarões em água gelada e reserve. Em seguida, em uma panela de barro, leve os temperos ao fogo alto, com o caldo concentrado de camarão, e deixe cozinhar até que fiquem macios. Adicione o leite de coco e o dendê e mexa bem para misturar. Inclua os camarões, previamente temperados com sal, alho e a pimenta doce picadinha. Cozinhe por 5 minutos e sirva a moqueca ainda borbulhando, decorada com os ramos de coentros e uma pimenta inteira por cima.

Dica: além dos camarões, a moqueca pode ser preparada com peixes em postas ou cubos e outros frutos do mar, de mariscos a lagostins. Se não gostar de coentro, use apenas a salsinha.