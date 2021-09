Aprenda fazer um delicioso filé de frango ao molho de mostarda em grãos

Ingredientes

1 kg de filé de frango

2 colheres (de sopa) de Tempero Caseiro

1 colher (de sopa) de mostarda em grãos

1 caixinha de creme de leite (200 g)

1 colher (de sopa) de manteiga

2 colheres (de sopa) de cebola ralada

Azeite para untar

Modo de Preparo

Coloque o frango em um recipiente e misture o tempero caseiro, deixe aí uns 30 minutos. Se você não tiver o tempero use 4 dentes de alho amassado com sal para temperar. Coloque o frango em uma assadeira untada com o azeite e leve ao forno médio. Como o sassami é bem tenro, fica pouco tempo para dourar e é suficiente. Se você usar coxa e sobrecoxa, cubra a assadeira com papel alumínio por uns 20 minutos e depois descubra e deixe dourar.

Molho

Frite a cebola na manteiga, mas não deixe ficar escura. Acrescente o creme de leite, misture muito bem. Junte a mostarda em grãos (eu usei a da foto 2), misture novamente, deixe aquecer, mas não ferver.

Arrume os filés em um prato e coloque o molho por cima. Enfeite com folhinhas de tempero.