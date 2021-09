Regras para eleição unificada do Sispmur, Impro e do Serv Saúde serão definidas hoje

As principais entidades dos servidores municipais de Rondonópolis, Sispmur, IMPRO e Serv Saúde, realizam hoje (16), a partir das 19h assembleia geral virtual para organização da histórica eleição unificada, que vai escolher os novos representantes das três organizações.

A assembleia será conduzida pelo Sispmur, através de sua presidente Geane Lina Teles, e contará com a participação da diretora executiva do Serv Saúde, Jacilene Santos Silva e do

diretor executivo do IMPRO, Roberto Carlos Correa de Carvalho.

O ato marca o pontapé inicial para eleições. Durante a reunião, com os servidores, serão escolhidos nomes para a formação das comissões eleitorais, que serão responsáveis pelo processo eleitoral de cada entidade. As comissões só terão validade, com aprovação por maioria simples dos presentes na assembleia.

É válido lembrar que por ser uma assembleia unificada a convocação é válida para os servidores ativos, aposentados, pensionistas e trabalhadores da Coder.

A transmissão da assembleia geral virtual será transmitida pelo Facebook e Youtube. O vídeo também ficará à disposição no site do Sispmur.

(com informações da Assessoria)