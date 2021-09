Atacadista abre vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência

Em preparação para a abertura de sua 2ª unidade em Rondonópolis, o Assaí Atacadista está com vagas de emprego abertas e imediatas exclusivamente para pessoas com deficiência.

As oportunidades, criadas para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na Avenida João Ponce de Arruda, região central da cidade, nos próximos meses, são todas efetivas e abrangem diferentes funções operacionais, tais como: Operador de Caixa, Repositor, Fiscal de Prevenção e Empacotador. No total, atualmente são 11 vagas exclusivamente a pessoas com deficiência disponíveis.

Os interessados e as interessadas podem se candidatar com facilidade: basta enviar um e-mail com currículo e número de telefone atualizado para o endereço [email protected]

Outra opção, para os que preferirem, também pode ser a entrega do currículo impresso diretamente no local da nova unidade, que conta com uma pessoa responsável pelo recebimento dos documentos, no endereço Avenida João Ponce de Arruda, 4362, região central – procurar pela portaria do espaço.