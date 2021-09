Ataque hacker à assembleia de servidores teve origem em Rondonópolis

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar um ataque hacker contra a assembleia virtual realizada em conjunto na última quinta-feira (16) pelas instituições que representam os servidores municipais de Rondonópolis.

A assembleia discutiu as regras para a primeira eleição unificada do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sispmur) do Instituto de Previdência (Impro) e do Serv Saúde – responsável pelo plano de saúde dos funcionários da Prefeitura.

Os ataques tentaram tirar do ar a transmissão da assembleia pelas redes sociais e também uma enquete formulada pelos dirigentes. A tentativa foi impedida pela equipe do departamento de informática do Sispmur.

Os técnicos conseguiram rastrear a origem dos ataques. Três, feitos durante a live, partiram de domínios hospedados nos Estados Unidos e na Europa.

Outros três ocorreram na sexta-feira e foram desferidos contra a enquete. Neste caso os hackers também usaram domínios europeus, mas houve também a participação de um domínio que pertence a uma instituição de Rondonópolis.

Ainda não é possível afirmar se a instituição teve envolvimento deliberado nos ataques ou se houve o uso remoto de seus computadores pelos hackers.

As informações recolhidas pela equipe de informática já foram repassadas à polícia e os detalhes são mantidos em sigilo para não atrapalhar a investigação.

A direção do Sispmur informou que está acompanhando o caso juntamente com as outras entidades e não descarta motivação política.

Em contato com a reportagem do portal Agora MT, a assessoria de comunicação informou que os dirigentes das três entidades confiam na investigação policial e aguardam a rápida conclusão do inquérito, com o esclarecimento das causas e a identificação dos responsáveis pelos ataques.