Atendimento ao público do Detran-MT retorna na quarta (08)

Em razão do decreto estadual n° 1.078 publicado na edição extra do Diário Oficial do dia 31 de agosto, que acrescenta o ponto facultativo no Estado no dia 06 de setembro (segunda-feira), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) informa que os cidadãos que estavam com atendimento presencial agendado para a referida data nas unidades da autarquia em todo Estado, serão remanejados para atendimento na próxima semana.

Esses cidadãos devem ficar atentos aos meios de contato informados no ato do agendamento, pois será por meio deles que as unidades entrarão em contato para informar a nova data e horário para o atendimento.

Na terça-feira (07.09), feriado da Independência do Brasil, os órgãos e entidades do Executivo Estadual também não terão expediente.

O Detran-MT reforça ainda que conta com diversos serviços de forma online que estão disponíveis 24 horas no site da autarquia (www.detran.mt.gov.br) e no aplicativo MT Cidadão, tais como:

Emissão do Licenciamento do veículo, renovação da CNH, segunda via da CNH, solicitação de troca de CNH provisória para definitiva, Permissão Internacional para Dirigir (PID), consulta a informações de veículo, consulta a informações de condutor, consulta ao resultado recurso de infração, validador de documentos, consulta a valores e taxas de serviços, extrato de multa do Detran, emissão de débitos de veículos.