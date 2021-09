Ator Sérgio Mamberti morre aos 82 anos em São Paulo

O ator Sérgio Mamberti morreu aos 82 anos, nesta sexta-feira (3), em São Paulo. O artista estava internado desde o último dia 25 de agosto, em um hospital da rede Prevent Senior, por conta de uma infecção nos pulmões e problemas renais.

A informação foi divulgada por um dos filhos do artista Fabrício Mamberti, que agradeceu pelo período que passou ao lado do pai. “Pai! Missão cumprida! Descanse em paz! Obrigado por tantos momentos de amor, conhecimento e felicidade! Te amo muito!”, escreveu em seu perfil no Instagram.

O diretor deu entrada no hospital no último dia 25 de agosto. Assim que chegou na unidade, ele foi submetido a uma série de exames, incluindo o de covid-19. A infecção pelo novo coronavírus, no entanto, foi descartada pela equipe médica.

Em julho desde ano, o ator ficou internado 19 dias por conta de uma pneumonia. À época, o eterno doutor Victor de Castelo Rá-Tim-Bum enfrentou problemas pulmonares por conta de mudanças bruscas na temperatura da capital paulista.