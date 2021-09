Autores de sequestro e homicídio mediante tortura são presos em flagrante

Duas pessoas identificadas como autoras de crimes de sequestro e homicídio mediante tortura ocorridos, na madrugada desta quinta-feira (16), em Cáceres (MT) foram presas em flagrante em uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, realizada logo após o crime.

Segundo as investigações, a vítima, Otaniel Francisco de Carvalho, 41 anos, foi sequestrada e mantinha em cativeiro pelos suspeitos, onde foi torturada em razão de uma dívida de drogas. Os suspeitos de 60 e 26 anos foram autuados em flagrante pelos crimes sequestro e homicídio mediante tortura.

As investigações iniciaram logo após a equipe da Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência em que uma pessoa teria sido alvejada por disparos de arma de fogo, próximo a um bar no bairro Cohab Nova.

No local, a equipe do Corpo de Bombeiros constatou a morte da vítima, sendo acionada as equipes da Polícia Civil e Politec para as providências cabíveis. Segundo as informações colhidas no local, antes de morrer, a vítima chegou a pedir socorro em uma residência, ocasião em que já estava com vários ferimentos no rosto e sangrando muito.

Durante as diligências para identificar autores do crime, as equipes policiais conseguiram chegar a uma residência em que havia várias manchas de sangue pelo quintal, sendo realizada a abordagem um suspeito que foi flagrado em posse de três munições calibre 38, intactas.

O segundo envolvido no crime foi flagrado dentro da casa com as roupas sujas de sangue. Em buscas na residência, os policiais foi encontrada uma munição deflagrada e manchas na parede.

Em um quarto nos fundos da residência havia indícios de que a vítima foi torturada.

Diante dos fatos, foi realizada perícia na residência e coletados materiais que relacionados ao crime. Os dois suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Cáceres, onde após serem interrogados, serão autuados em flagrante pelos crimes de sequestro e homicídio mediante tortura.

Segundo o delegado, Wilson Santos, o crime foi motivado por uma dívida de drogas. “Os suspeitos sequestraram e estavam torturando a vítima para que ela pagasse a dívida. A vítima conseguiu se desvencilhar do cativeiro, momento em que ocorreu o primeiro disparo, ainda dentro da casa”, explicou o delegado.