Banhista morre após ingerir bebida alcoólica, se alimentar e pular na água

Um homem identificado como Bruno do Nascimento Pereira, 31 anos, morreu por volta do meio-dia deste sábado (04) após se afogar na Cachoeira do Prata, zona rural de Juscimeira. Pessoas que estavam no local conseguiram tirá-lo do rio, mas ele já estava desmaiado.

Segundo consta no Boletim de Ocorrências, uma testemunha afirmou que o rapaz havia ingerido bebida alcoólica, se alimentado e logo depois se jogado na água. Logo depois, eles notaram que ele estava descendo, demonstrando sinal de afogamento.

Quando eles retiraram a vítima, ela já estava desmaiada e com a boca espumando. Eles tentaram uma reanimação, mas sem sucesso.

O Samu esteve no local, mas nada pode ser feito. Policias Militar e Civil também estiveram no local e o caso será investigado.