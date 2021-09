Bárbara Evans perde um dos bebês: ‘Coraçãozinho parou de bater’

Bárbara Evans revelou nas redes sociais, nesta quinta-feira (16), que perdeu um dos bebês que esperava. Ela estava grávida de gêmeos após fazer fertilização in vitro.

“Estou sorrindo, mas as notícias não são boas. O coraçãozinho do pequenininho parou de bater, então não vive mais. Deus escolheu assim, então a gente tem que aceitar (…) o que ficou vai sempre sentir saudade do irmãozinho”, disse a modelo nos Stories do Instagram.

A ex-peoa contou está ‘tudo bem para a medicina’ ela ter perdido um dos bebês no começo da gravidez. “Agora o corpo vai absorver ele. Se ele parasse de evoluir mais pra frente, teriam alguns riscos”, explicou.

“Agora vamos esperar o chá relevação que é dia 30 de outubro para a gente saber se vai ser menino ou menina. Agora eu não acho mais nada, eu achava que era um casal. Mas agora eu não acho mais nada”, disse Bárbara abalada.