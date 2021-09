Barbudo ironiza passado de Frota e diz que colega “inventa peça de ficção”

O deputado federal Nelson Barbudo (PSL) classificou como “peça de ficção” a denúncia do colega Alexandre Frota (PSDB-SP), que o acusa de propagar “violência desmedida” contra instituições.

O tucano formalizou a denúncia ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, Barbudo estaria incitando “atos antidemocráticos”.

O pedido tem como base as manifestações que estão sendo convocadas em todo o País para o próximo dia 7 de setembro. Os atos vêm sendo organizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

“Lamento uma peça de ficção inventada por Alexandre Frota, que precisa se lembrar que atualmente responde como deputado federal e não mais ator de teledramaturgia”, rebateu Barbudo, em nota à imprensa.

As declarações fazem alusão ao fato de Frota ter atuado durante certo período como ator em filmes de conteúdo pornográfico.

“Quem é Alexandre Frota e qual trabalho fez até hoje em prol de seus eleitores? Aliás, em prol da nossa sociedade? Vale lembrar que o parlamentar apoiava irrestritamente o presidente Jair Bolsonaro. O que mudou, Frota?”, questionou o parlamentar mato-grossense.

“Não é preciso procurar muito suas contradições: vídeos feitos pelo ex-ator criticando – para usar uma palavra bonita – os ministros do Supremo Tribunal Federal estão por toda a internet”, emendou.

Ainda na nota, Barbudo reiterou seu apoio “irrestrito” ao presidente Bolsonaro.

“Ressalto que estou à disposição da Justiça do Brasil e continuarei defendendo meu mandato e todas as solicitações dos brasileiros por legislações e melhores condições de vida, como sempre tenho feito”, concluiu.

Denúncia ao STF

Na denúncia ao STF, o deputado Alexandre Frota diz que Barbudo é um dos organizadores das manifestações que vêm sendo convocadas para 7 de setembro.

Conforme ele, os protestos têm como mote a “intervenção no STF, com a saída de todos os ministros, violação de direitos constitucionais e propagação de violência desmedida contra as instituições”.

“A presente denúncia tem o caráter preventivo, ou seja, busca alertar todas

as instituições estabelecidas para que tomem providências no sentido de

evitar um confronto maior com as forças de segurança que tem por

obrigação defender a Constituição Federal e todas as instituições

democráticas que sustentam o Estado Democrático de Direito”, argumentou o parlamentar.

Segundo ele, o STF não pode permitir “o derramamento de sangue que porventura possa ocorrer”.

“Não podemos deixar um pequeno grupo criar um clima irreversível de violência e intimidação dos opositores ao atual presidente. Desta forma é a presente para requerer a apuração do acima denunciado a fim de se impedir que excessos criminosos sejam impedidos nas manifestações do dia 07 de setembro próximo”, concluiu.