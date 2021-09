Barranco aponta “sheiks do agro” e defende barrar repasses à Aprosoja

O deputado estadual Valdir Barranco (PT) subiu o tom das críticas em relação à Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja), por conta de recursos recebidos pela entidade e que são provenientes do Fethab.

Barranco é autor de um projeto que tem o objetivo de barrar os repasses que, segundo ele, ocorrem de forma “criminosa”.

Na prática, os produtores rurais de Mato Grosso contribuem com o Fethab e, parte do montante, é repassado à Aprosoja por meio de convênio com o Estado.

Na visão do petista, a partir do momento que o Governo emite a guia de recolhimento e o dinheiro passa pelos cofres estaduais, torna-se um recurso público.

Anualmente, a entidade recebe quase R$ 100 milhões.

“Está se utilizando do aparelhamento da máquina do Estado. Isso é crime. Fica muito fácil para uma instituição como Aprosoja receber essa contribuição sem ter que gastar nada para isso”, argumentou.

“O Estado arrecada e transfere direto para contas da Aprosoja. São absurdos e daí a importância desse projeto de lei”, emendou.

As declarações foram dadas na manhã desta quarta-feira (22), em entrevista à uma rádio da Capital.

Na ocasião, o deputado disse acreditar que terá o apoio de seus colegas de parlamento para a aprovação do texto.

“Não é possível que, diante de algo tão grave, a gente não consiga obter a maioria que tenha consciência com relação a isso. Não é possível que vamos continuar mentindo para a população, fingindo que isso não é crime, que não é grave”, disse.

“Creio que há muito espaço para que possamos discutir, aprovar. Não dá para viver em um Estado tão rico em arrecadação, em que nós temos uma ilha com meia dúzia de pessoas que são verdadeiros ‘sheikes’ do agronegócio e com tantas pessoas passando necessidades”, concluiu.