Batalhão de Trânsito aborda 415 veículos e prende oito pessoas

O Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar conduziu oito pessoas à delegacia, entre sexta-feira (03) e domingo (05), na região da baixada cuiabana, durante a Operação Independência.

De acordo com relatório parcial da Superintendência de Planejamento Operacional e Estatística da PM (SPOE), os policiais realizaram 19 barreiras e abordaram 415 veículos. Mais de 720 autos infração de trânsito (AIT) foram aplicados pelo BPTRAN, sendo 11 por alcoolemia, 28 por conduzir veículo sem ser habilitado, 127 por transporte irregular de crianças, 392 por não uso do cinto de segurança, 22 por ultrapassagens indevida, 33 por uso do celular, dentre outras irregularidades constatadas na área urbana e rodoviária.

Durante a operação, a PM realizou 87 testes de etilômetro e sete motoristas foram conduzidos à delegacia por embriaguez ao volante. Nas barreiras e bloqueios realizados pela Polícia Militar, os policiais apreenderam uma porção de entorpecente, recolheram um veículo e prenderam uma pessoa por direção perigosa.

A operação Independência da Polícia Militar segue até a manhã de quarta-feira (08).