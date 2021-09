BH registra a primeira morte causada pela variante Delta

A SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) registrou a primeira morte pela variante Delta, do coronavírus, em Belo Horizonte. Até o momento, foram confirmados nove óbitos em todo o Estado.

Além da capital mineira, as cidades de Piraúba (1), Caratinga (2), Rio Novo (1), Claro dos Poções (1), Uberaba (1), Cabeceira Grande (1) e Contagem (1) também tiveram pessoas mortas pela covid-19 em decorrência da variante Delta.

De acordo com informações do Painel de Monitoramento da Covid-19, atualizado pela SES-MG, das 4.477 amostras genotipadas até o momento, 711 foram identificadas com a variante Delta. A variante Gamma (também chamada de P1) é a mais presente no Estado, com 2.806 amostras genotipadas.

Apesar disso, os números mostram que, desde o final de agosto, a Delta é a que predomina nas amostras analisadas pelos laboratórios estaduais. Para se ter uma ideia, na última semana, 75% dos exames apontaram a presença dessa variante, contra 25% da Gamma.