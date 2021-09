Bolsonaristas de Rondonópolis preparam ato local e caravanas à Brasília

Rondonópolis também está no mapa das manifestações organizadas pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na próxima terça-feira (07). Além de enviar centenas de pessoas para o grande protesto que será realizado em Brasília, eles também confirmaram uma manifestação no município.

A mobilização é feita principalmente através das redes sociais e grupos de whatsapp por integrantes do ‘Movimento Conservador de Rondonópolis’ – formado por empresários, líderes religiosos e políticos identificados com a extrema-direita.

Eles estão organizando a ida de caravanas para Brasília. Os ônibus devem sair da cidade às 14 horas desta segunda-feira (06) e retornam da capital federal no dia seguinte, às 18 horas.

Quem for não precisará pagar nada. A orientação é que que os participantes fiquem atentos aos horários da caravana e, além dos documentos e objetos de higiene de uso pessoal, levem lanches e cobertores.

Já o ato em Rondonópolis, intitulado de ‘Manifestação pela Liberdade’ está previsto para começar às 16 horas desta terça-feira, em frente ao Rondon Plaza Shopping.

Além das críticas ao STF e outras pautas nacionais, no município o ato também deve trazer críticas à obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para ingresso em estabelecimentos públicos e privados.