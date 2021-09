Bolsonaro altera decreto e Cuiabá passa a fazer parte da Timemania

O presidente Jair Bolsonaro assinou na última segunda-feira (27), um decreto que alterou os critérios de enquadramento dos clubes de futebol participantes da Timemania. Esta é uma modalidade da loteria da Caixa.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, a nova norma prevê que os clubes integrantes das séries A e B do Campeonato Brasileiro nos anos 2019/2020, estarão aptos a participar do referido sorteio.

Com isso, O Cuiabá Esporte Clube – que ascendeu para a elite do futebol brasileiro neste ano – passou a integrar a categoria. Neste formato, o Mixto Esporte Clube acabou deixando a modalidade.

Por meio de nota, a presidência explicou que o critério que vigorava até então era “completamente ultrapassado” e a alteração traz um “modelo flexível e dinâmico”.

Do valor arrecadado com as apostas, 22% vão para os clubes de futebol.