Bolsonaro cumprirá quarentena determinada pela Anvisa

O presidente Jair Bolsonaro cumprirá a norma de quarentena determinada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) depois de desembarcar em Brasília na manhã desta quarta-feira (22).

Inicialmente, o presidente ficará em isolamento por 5 dias e fará um exame para detectar a presença do vírus no 6º.

Portanto, Bolsonaro deverá ficar recluso no Palácio da Alvorada até a próxima segunda-feira. Um dia depois, na terça-feira, deverá fazer o teste.

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), anunciou, mais cedo, o cancelamento de uma viagem de Bolsonaro ao Paraná. Em conversa com o blog, Barros confirmou que “a justificativa para o cancelamento foi justamente essa: o presidente vai cumprir a orientação da Anvisa”.

“Quanto à série de inaugurações nas 5 regiões prevista para iniciar no dia 29, a participação do presidente será discutida numa reunião hoje à tarde”, completou.

Os demais ministros que estavam na comitiva seguirão o padrão estabelecido pelo presidente. Estavam na comiva o ministro da Economia, Paulo Guedes; o ministro das Relações Exteriores, Carlos França; o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães; ministro-chefe da Casa Civil, General Luiz Eduardo Ramos; ministro do Turismo, Gilson Machado; ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; o secretário especial de Assuntos Estratégicos, Almirante Flávio Rocha; e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

Ontem à noite, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu o diagnóstico de covid-19 e permaneceu em Nova York, onde ocorreu a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Queiroga fazia parte da comitiva brasileira, formada por outras autoridades, que esteve no evento.