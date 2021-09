Bombeiro lotado em Rondonópolis é acusado de estuprar a enteada de 13 anos

Um sargento do Corpo de Bombeiros, lotado em Rondonópolis, está preso preventivamente desde o dia 20 de setembro acusado de estuprar a própria enteada de 13 anos. A mãe teria flagrado a cena de sexo oral que ocorria na sala da casa.

Segundo informações repassadas à equipe do AGORA MT, eles haviam voltado de um balneário na cidade no dia 5 de setembro e a mãe da menina teria ido ao quarto fazer o filho menor dormir. Neste momento, o bombeiro teria mandado uma mensagem para a menor pelo celular falando que iria até a sala se encontrar com ela.

Momentos depois, a mãe teria saído para a sala e flagrado a menina sendo abusada.

A menor contou que o abuso vinha ocorrendo há cerca de um mês e meio. Ele teria inclusive ameaçado a menina para que não contasse nada a ninguém.

O Ministério Público pediu a prisão preventiva que foi decretada.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que ele cumpre a prisão em uma unidade militar e que se apresentou voluntariamente após saber do mandado.

Veja a nota:

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso vem em nota esclarecer que tomou conhecimento das acusações que pesam em desfavor do militar em questão.

O bombeiro militar se apresentou voluntariamente ao Comando da Corporação após ter ciência do Mandado de Prisão expedido em seu desfavor; atualmente, o bombeiro cumpre a prisão preventiva em unidade militar.

Os fatos, se comprovados, não se tratam de crime militar, portanto estão sendo apurados através de Inquérito Policial da Polícia Judiciária Civil. Contudo, as medidas administrativas estão sendo tomadas de modo que já foi instaurada Sindicância pela Corregedoria Geral do CBMMT, com intuito de apurar as ações residuais.

O Comando da Corporação ratifica que não coaduna com qualquer conduta ilícita ou imoral, principalmente envolvendo Bombeiros Militares, e apura toda e qualquer denúncia fundamentada e que as responsabilidades apuradas obedecem fielmente os limites da lei.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados para preservar a identidade da menor e da família dela.