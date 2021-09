Bombeiros atuam no combate de incêndio na Serra de São Vicente; Veja vídeo

Equipes do Corpo de Bombeiros ainda atuam para tentar controlar um incêndio às margens da BR-364, na região da Serra de São Vicente. As chamas tiveram início na manhã do último domingo (5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalho de combate foi realizado durante todo o dia de ontem.

As equipes tiveram suporte de um caminhão pipa da Rota do Oeste, empresa que administra a via.

O incêndio de grandes proporções resultou, inclusive, na interdição da pista.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver que os motoristas não conseguiam trafegar pelo local.

O trânsito já está liberado.

Ainda conforme os Bombeiros, o combate as chamas foi interrompido na noite de ontem e retomado na manhã desta segunda (6).